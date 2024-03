Da Redação-12:59:37 Rejeição à ditadura atinge recorde, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha revela recorde de rejeição à ditadura no Brasil

A pesquisa Datafolha divulgada no dia 31 de março de 2024, data que marca os 60 anos do golpe militar no Brasil, revelou que 53% dos eleitores não acreditam na possibilidade de uma nova ditadura no país. Esse é o maior índice da série histórica do instituto, iniciada há dez anos.

Outros pontos importantes da pesquisa:

20% dos entrevistados acreditam na possibilidade de uma nova ditadura, o menor índice desde 2014.

25% dos eleitores não sabem ou não responderam à pergunta.

A pesquisa também mostrou que a percepção sobre o regime militar é mais positiva entre os mais jovens. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, 32% consideram o regime militar como “bom” ou “ótimo”, enquanto apenas 12% dos eleitores com 60 anos ou mais têm a mesma opinião.

Possíveis explicações para o aumento da rejeição à ditadura:

Fortalecimento da democracia brasileira nas últimas décadas.

Maior acesso à informação e à educação, o que permite que as pessoas conheçam melhor os horrores da ditadura.

Atuação das instituições democráticas, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

É importante ressaltar que, apesar do aumento da rejeição à ditadura, ainda há um número significativo de pessoas que acreditam na possibilidade de um novo regime autoritário no Brasil. Isso deve ser motivo de preocupação para todos os que defendem a democracia.

