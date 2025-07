Rede Fácil lança canal de atendimento via WhatsApp para 2ª via IPTU e outros serviços

0 ( 0 )

Por Redação 11:30:29

Rede Fácil lança canal de atendimento via WhatsApp para 2ª via IPTU e outros serviços

A Prefeitura de Guarulhos segue investindo em inovações para facilitar o acesso da população aos serviços municipais, tornando-os mais rápidos e eficientes. Agora os munícipes contam com um novo canal de atendimento via WhatsApp (11 2414-0451) para serviços, como segunda via do IPTU e levantamento de débitos, emissão de taxas de expediente, atualização de boletos em geral (IPTU, ISS – profissional autônomo e taxas em geral).

O WhatsApp funciona exclusivamente por mensagem de texto, permitindo que os contribuintes solicitem um dos serviços acima sem precisar se deslocar até uma unidade de atendimento da Rede Fácil. O prazo estimado para obtenção de resposta é de até dois dias úteis.

De acordo com a Secretaria de Gestão, a administração municipal com esta novidade reforça seu compromisso com a modernização dos serviços públicos, garantindo mais comodidade e praticidade aos moradores de Guarulhos.

Atendimento presencial

Vale lembrar que os atendimentos presenciais na Rede Fácil são feitos somente mediante agendamento prévio pelo Portal de Atendimento https://agendafacil.guarulhos.sp.gov.br/, como forma de melhorar a qualidade do atendimento e reduzir o tempo de espera na unidade. A medida é regulamentada pelo decreto nº 42.742/2025.

Já o atendimento on-line é feito pelo Fácil Digital, através do link https://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/ords/guarulho/f?p=628:125:16083469001983::NO:::