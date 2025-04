5 ( 5043 )

Por Redação 17:52:29

“Projeto literário em Guarulhos usa contos para combater violência doméstica”

Promover a leitura e conscientizar sobre a violência doméstica em comunidades periféricas estão entre os objetivos de Vozes do Silêncio, novo projeto cultural e literário da escritora guarulhense Edilaine Soares para a criação e a publicação do livro A Violência Nossa de Cada Dia – Quando o Amor Vira Abuso, uma coletânea de contos sobre violência doméstica.

No Brasil, a cada minuto, oito mulheres são vítimas de agressão física, e os casos de violência doméstica aumentaram cerca de 40% em 2023 na comparação com o ano anterior. Esses dados evidenciam a urgência de ações que abordem essa questão de maneira sensível e transformadora.

A literatura, nesse contexto, surge como uma ferramenta essencial, não apenas para conscientizar, mas também para criar empatia e promover diálogos fundamentais para a superação da violência.

“Em Guarulhos o cenário é igualmente preocupante, com bairros periféricos apresentando altos índices de violência doméstica”, explica Edilaine. Em suas pesquisas, a escritora levantou dados alarmantes. O bairro dos Pimentas registrou 1.245 casos em 2022, seguido por Jardim Cumbica (718) e Jardim Presidente Dutra (345). Esses dados refletem um aumento substancial nos boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher, totalizando 10.180 casos no município.

Vozes do Silêncio é um projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o FunCultura, com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc.

Rodas de conversa

Além do lançamento da obra, o projeto busca fomentar a leitura entre mulheres em situação de vulnerabilidade e promover debates sobre o uso da literatura como ferramenta terapêutica. Para tanto, estão previstas rodas de conversa nos CEUs Pimentas, Jardim Cumbica e Presidente Dutra, quando serão discutidas formas de superação da violência e a importância da denúncia. Durante os encontros, a escritora também distribuirá exemplares gratuitos aos participantes e tanto os centros de incentivo à leitura dessas unidades dos CEUs quanto a Biblioteca Monteiro Lobato receberão exemplares doados.

O livro

A ideia central do projeto Vozes do Silêncio é a criação do livro A Violência Nossa de Cada Dia – Quando o Amor Vira Abuso, obra que objetiva proporcionar uma experiência autêntica sobre a violência doméstica. Mais do que isso, o projeto pretende ajudar mulheres que se sentem aprisionadas em suas próprias mentes a reconhecer os sinais de abuso, denunciar e, finalmente, se libertar.

O romance, em forma de contos, pretende não apenas sensibilizar o público, mas também incentivar o uso da literatura como recurso terapêutico para aliviar as angústias emocionais. O projeto cultural surgiu da vontade de enriquecer e promover a literatura nas comunidades periféricas, focando em um tema de extrema relevância. As rodas de conversa serão especialmente voltadas a mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo aquelas com deficiência, oferecendo um espaço acolhedor e de reflexão.

Para obter mais informações sobre o projeto siga o perfil da escritora no Instagram @poesiadoslivros.