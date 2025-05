0 ( 0 )

Por Redação 13:07:29

Professores da rede municipal recebem formação em espanhol para atender população migrante

A Secretaria de Educação, em parceria com o projeto Lumi (Língua-Cultura e Movimentos Migratórios), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – campus Guarulhos, deu início na quinta-feira (8) ao minicurso Formação em Espanhol para educadores do ciclo de alfabetização em contato com a população migrante. O curso é presencial e segue até o dia 29 de maio, com carga horária total de 12 horas, e voltado a profissionais que atuam no atendimento às crianças migrantes da EPG Dorival Caymmi, na Vila Any.

A formação tem como objetivo oferecer subsídios para o contato inicial com a língua espanhola e com aspectos da cultura de países hispanofalantes da América do Sul. Além disso, promove reflexões sobre práticas de acolhimento e ensino de Língua Portuguesa para crianças que tem o espanhol como língua materna em processo de escolarização na rede pública municipal em Guarulhos.

As aulas são ministradas por integrantes do projeto Lumi, sob a supervisão da Profª. Dra. Greice de Nóbrega e Sousa, e abordam temas como apresentações e sentimentos, cores e formas, movimentos corporais e brinquedos, além de conteúdos culturais relacionados à infância latino-americana.

A formação reforça o compromisso da rede municipal com uma educação inclusiva, sensível às diversas realidades linguísticas e culturais presentes nas escolas.