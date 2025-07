0 ( 0 )

Por Redação 14:46:01

A Prefeitura de Guarulhos abriu inscrições para mulheres interessadas em participar de oficinas gratuitas de sabonete artesanal, que ocorrerão nas Casas da Mulher Clara Maria Haroldo Veloso, Bom Clima, Recreio São Jorge, Pimentas e Vila Galvão a partir da próxima terça-feira (15), das 9h às 12h. As vagas são limitadas a 20 em cada um desses equipamentos municipais e as inscrições devem ser feitas na respectiva unidade, cujos telefones e endereços podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria.

As participantes irão aprender técnicas de elaboração de sabonetes de forma prática e criativa, usando como base a glicerina, adição de corantes, essências e extratos, moldagem, decoração e embalagem do produto.

As oficinas ocorrerão nas seguintes datas e unidades da Casa da Mulher Clara Maria: na terça-feira (15) na Vila Galvão; quinta-feira (17), no CEU Pimentas; na terça-feira (22), no Recreio São Jorge; na quinta-feira (24) no Bom Clima; e na segunda-feira (28), no Haroldo Veloso.

Promovida pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a ação visa a geração de renda, autonomia financeira, empoderamento da mulher, opção para empreender e elevação da autoestima.

