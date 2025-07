0 ( 0 )

Por Redação 19:56:14

Desde o mês de maio, um grupo de alunos do ensino médio de escolas públicas do município participa da primeira edição do curso gratuito de Programação em Python e Pilotagem de Drones promovido pela Prefeitura de Guarulhos, através das Secretarias de Gestão, Desenvolvimento e Assistência Social e subsecretaria da Juventude, em parceria com a Brazil Flying Labs, uma organização sem fins lucrativos estabelecida e coordenada pelos docentes da Universidade Federal do ABC (UFABC).

As aulas são ministradas por professores da UFABC na sala de informática da Escola de Administração Pública Municipal (Esap) de Guarulhos, no Adamastor, ao longo de três meses. O objetivo é iniciar os estudantes no mundo da programação, estimular o interesse em ciência e inovação, fomentar o trabalho em equipe, reduzir desigualdades de acesso à educação tecnológica e criar pontes com o mercado de trabalho, promovendo oportunidades futuras para os jovens formados.

De acordo com a Esap, vinculada ao Departamento de Modernização Administrativa da Secretaria de Gestão, este é um projeto-piloto inovador e inédito na cidade, que oferece certificado de conclusão e pretende prosseguir com novas turmas nos próximos semestres.

Durante o curso, os participantes aprendem sobre os conceitos introdutórios da linguagem Python até a programação de voos autônomos e o uso de sensores para coleta de dados, demonstrando como a programação pode ser aplicada em soluções tecnológicas concretas.

A iniciativa reforça o compromisso conjunto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial os que tratam de educação de qualidade, inclusão digital e redução das desigualdades.

Prefeitura promove curso de programação e pilotagem de drones para estudantes de escolas públicas