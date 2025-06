0 ( 0 )

Por Redação 09:39:42

Prefeitura inicia as atividades para a Semana do Conhecimento 2025

Em cerimônia realizada no auditório do Paço Municipal, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI), lançou na última segunda-feira (16) a Semana do Conhecimento 2025. O evento oficializa o início dos trabalhos preparatórios para o conjunto de atividades voltadas a diversas faixas etárias e de formação acadêmica que caracteriza esta que é a mais tradicional mostra de projetos científicos e tecnológicos da cidade.

Na oportunidade, a equipe do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação fez uma explanação sobre os objetivos e atividades que serão desenvolvidas durante esta edição a ser realizada de 20 a 24 de outubro, no Adamastor, com o tema Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território.

O secretário da SDCETI, Rodrigo Redoschi, que foi o anfitrião, ressaltou o apoio das secretarias parceiras, como a de Educação e do Trabalho, na preparação de mais esta edição da Semana do Conhecimento, a qual considera extremamente relevante para Guarulhos. “Esse importante evento científico já se tornou patrimônio imaterial de nossa cidade e seguirá projetando o nome de nossos jovens por todo o Brasil e também na comunidade científica internacional. É uma grande satisfação e privilégio estar participando de uma iniciativa como esta”, enfatizou.

O prestígio do evento foi confirmado pela participação dos representantes das principais instituições de ensino da cidade, tais como o Instituto Federal de São Paulo, Etec, Fatec, Universidade Guarulhos e Eniac, além dos estudantes cuja carreira científica teve início na Semana do Conhecimento, entre outros convidados.

Atividades

Chegando neste ano a sua nona edição, a Semana do Conhecimento segmenta suas atividades em quatro modalidades. A primeira delas é a Expocriatividade, realizada em parceria com a Secretaria de Educação, voltada aos pequenos estudantes da rede municipal de ensino, com intuito de iniciar o cultivo do pensamento científico ainda na infância.

Por sua vez, a Feceg (Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos) é direcionada aos ensinos médio e técnico, avaliando trabalhos dos jovens participantes e garantindo aos vencedores a participação na etapa estadual de competição científica. Já a Semcitec (Semana Municipal de Ciência e Tecnologia) é destinada aos estudantes do ensino superior e da pós-graduação, e, por fim, a Mostra de Economia Criativa abre espaço para os profissionais da cidade exporem e comercializarem produtos e serviços.

A Semana do Conhecimento 2025 acontecerá entre os dias 20 e 24 de outubro, no Centro Municipal de Educação Adamastor, e em breve terá início o período de inscrições divulgado pela SDCETI.