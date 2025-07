A Prefeitura de Guarulhos inaugurou, neste domingo (6), o novo Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos (CEMEG) Cumbica-Pimentas. Após quase um ano trancado, o equipamento público de saúde é reaberto completamente modernizado, com equipamentos de primeira qualidade e melhor estrutura para atender à população.

Participaram da inauguração do CEMEG Cumbica-Pimentas o prefeito Lucas Sanches e o vice-prefeito Thiago Surfista, além do secretário de Saúde, Márcio Chaves Pires, o secretário de Governo, Carlos Santiago, e outros secretários, e o chefe de Gabinete, Caio Santos. A solenidade também contou com atrações culturais e brincadeiras para as famílias da região.

“Estamos entregando hoje o novo CEMEG Cumbica-Pimentas. Quando assumi a Prefeitura, estava fechado, sem atendimento à população, sem médico, caindo aos pedaços. Estamos entregando com médicos, atendimento humanizado, dois ultrassons novinhos, câmera de segurança, wi-fi, ar-condicionado. Somente na área da Saúde temos 11 obras em andamento, justamente para oferecer o melhor serviço à população”, declarou o prefeito Lucas Sanches.

O novo CEMEG Cumbica-Pimentas terá capacidade para realizar 4.000 exames por mês, reduzindo filas e agilizando diagnósticos para os moradores das regiões do Pimentas e do Jardim Cumbica. A unidade vai oferecer 20.000 atendimentos mensais, com quatro consultas por hora e 60 profissionais de saúde dedicados a um atendimento humanizado e eficiente.

Priorizando o conforto dos pacientes e a otimização dos serviços, o espaço dispõe de 1 sala de pequenos procedimentos, 2 salas de ultrassonografia, 11 consultórios com ar-condicionado e 1 sala de curativos. O sistema de prontuário eletrônico vai assegurar mais agilidade e segurança na gestão das informações dos pacientes.

O novo CEMEG irá contemplar atendimento de especialidades em diversas áreas da medicina:

– Cardiologia

– Cirurgia Plástica

– Dermatologia

– Endocrinologia/Metabologia

– Enfermagem

– Gastroenterologia

– Ginecologia

– Hematologia

– Mastologia

– Nefrologia (adulto e pediátrica)

– Nutrição

– Ortopedia

– Otorrinolaringologia

– Pneumologia

– Reumatologia

– Urologia

– Vascular

– Curativos

– Pequenos procedimentos

O novo CEMEG Cumbica-Pimentas está localizado na Avenida Ataláia do Norte, 576, Jardim Cumbica. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Para agendamentos ou mais detalhes, o telefone de contato é (11) 2461-3281.