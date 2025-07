Ao combinar saúde, sabor e aprendizado em um ambiente acolhedor e educativo, o projeto De Férias nos CEUs destaca um de seus mais valiosos objetivos: garantir alimentação nutritiva e saborosa para milhares de crianças durante o recesso escolar. Até sexta-feira (18) crianças inscritas em um dos 27 polos, composto por 13 CEUs, o Cemear e outras 13 escolas da Prefeitura de Guarulhos, vão receber duas refeições diárias, almoço e lanche da tarde, reforço nutricional necessário para que as crianças possam brincar com mais energia.

Prefeitura oferece reforço nutricional durante programação de férias nos espaços educacionais de Guarulhos

No CEU Continental, a hora do almoço reuniu sabores e aromas bastante conhecidos pela criançada. “Além da maçã, hoje servimos para as crianças arroz, feijão, frango e salada, tudo temperado com alho e cebola bem picadinhos, fazemos tudo com muito amor e carinho, como se estivéssemos cozinhando para nossos próprios filhos”, disse a cozinheira Sara Coraline Fidelis, que divide a cozinha do CEU com sua parceira Thayná Castellon. “Elaboramos um cardápio especial, diferenciado e equilibrado para que as crianças se sintam acolhidas e se alimentem bem para participarem com muita energia de todas as atividades”, explicou Thayná.

Nariz torto na hora de se alimentar? Para a participante Isabelly Helena Fiore, de 7 anos, alimentação é também sinônimo de saúde. “Gostei muito do almoço e do lanche que estão servindo aqui no CEU, gosto muito de comer salada porque isso ajuda meu cabelo a crescer e ficar forte “, explicou a menina.

Nesta edição, o projeto De Férias nos CEUs prevê a oferta de mais de 43 mil refeições por dia, cardápio especialmente elaborado pela equipe de nutricionistas da Secretaria de Educação.