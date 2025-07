Prefeitura leva pessoas com deficiência visual para passeio de pedalinho no Lago dos Patos

0 ( 0 )

Por Redação 13:14:30

Na manhã desta quinta-feira (10) – Dia Mundial da Saúde Ocular – uma turma de alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), desenvolvido pela Prefeitura de Guarulhos, participou de um passeio no Lago dos Patos com direito ao uso do pedalinho. A iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão faz parte do projeto Rolezinho de Bengala, que visa a conhecer locais do município, participar de atividades culturais e de lazer e proporcionar autonomia para que as pessoas com deficiência visual possam sair de casa e conhecer diferentes espaços.

“Atividades como esta mostram que a cidade pode ser vivida por todas as pessoas. O lazer também é um direito da pessoa com deficiência e garantir esta vivência com autonomia é essencial para a inclusão verdadeira”, afirmou a subsecretária Mayara Maia.

O grupo andou pela pista de caminhada e explorou os espaços do parque, que foi criado em 1906 e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Acompanhados de servidores da pasta, os integrantes também acessaram QR Code no local sobre outros pontos interessantes da cidade e obtiveram ainda informações sobre afluentes do rio Tietê que passam pelo município.

Para José Marcos dos Santos, aluno do Peis, este Rolezinho de Bengala foi muito especial. “Nunca tive coragem de ir ao pedalinho quando eu enxergava. Hoje, pela primeira vez, depois de perder a visão, conheci a atração”, revelou.

A Subsecretaria de Acessibilidade Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.

Prefeitura leva pessoas com deficiência visual para passeio de pedalinho no Lago dos Patos