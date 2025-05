Prefeitura leva palestra sobre segurança no trânsito a servidores do HGG

Trinta e quatro servidores do Hospital Geral de Guarulhos (HGG) participaram nesta quinta-feira (29), no auditório do complexo hospitalar, de palestra da programação do Maio Amarelo. A ação foi uma iniciativa da Escola de Mobilidade Urbana, órgão da Prefeitura de Guarulhos ligado à Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU).

A palestra foi ministrada pela educadora de trânsito, Maria Luiza Neves Garcia, que falou sobre o movimento internacional Maio Amarelo, que neste ano tem como tema “Desacelere. Seu bem maior é à vida”. Ela enfatizou que o principal fator de risco de acidentes no trânsito é o comportamento humano à frente do volante e que cada um pode fazer a diferença na construção de um trânsito mais humanizado.

Ao final do encontro, foi exibido um vídeo para reflexão e conscientização sobre o papel de cada um no trânsito. Também um sorteio de três kits “Vida no Trânsito”, que contém uma sacola ecobag, uma camiseta com mensagem de educação para o trânsito e um squeeze.