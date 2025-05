Prefeitura promove a conservação de sete ruas de terra na região do Bonsucesso

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu no sábado (24) o cascalhamento de sete vias de terra localizadas no Sítio Recreio Rober, na região do Bonsucesso. A execução do serviço teve por objetivo garantir a segurança e a trafegabilidade das vias que dão acesso a sítios e a chácaras do bairro.

A ação, que foi coordenada pela regional Bonsucesso da SAR, foi desenvolvida nas ruas dos Anjos, São José do Peixe, Bertolina, Ipiranga do Piauí, Nazaré do Piauí, Fronteiras e Dracena.

De acordo com o órgão, foram utilizados materiais provenientes da construção civil oriundos da usina recicladora da Prefeitura. O cascalho foi espalhado e nivelado com o apoio de uma motoniveladora e um rolo compactador.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.

Imagens: Divulgação / PMG