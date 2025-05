Prefeitura abre inscrição para 53ª Olimpíada Colegial Guarulhense nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (19), a Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Esporte e Lazer abriu a inscrição para a 53ª Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG), que prosseguirá até 15 de junho.

O maior evento do esporte amador da cidade é destinado às escolas da rede pública e privada, além dos CEUs da cidade de Guarulhos. A inscrição do estabelecimento de ensino será efetuada de forma online, com prévia solicitação de login e senha por intermédio do e-mail ocg.guarulhos@gmail.com. O solicitante deverá informar: Nome da instituição de ensino ou CEU; nome completo do responsável pela inscrição, cargo que ocupa na instituição, número de telefone celular com WhatsApp.

A OCG terá início no dia 30 de agosto e seu encerramento será no dia 13 de setembro. O evento movimentará as seguintes modalidades: atletismo, capoeira, damas, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, caratê, natação, tênis, tênis de mesa, xadrez, basquetebol, basquete 3×3, futebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia.

A competição tem como intuito promover a integração estudantil entre os alunos dos estabelecimentos de ensino e dos Centros de Educação Unificada (CEU’S) do município, que efetivamente participarem da competição, proporcionando reciprocidade no entrosamento aluno- escola-comunidade.