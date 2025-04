Prefeitura e Casa do Emprego recebem candidatos a 700 vagas em gigante da alimentação

Na Semana do Trabalhador, a Bauducco, empresa do ramo alimentício situada no bairro Itapegica, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos por meio da Casa do Emprego, seleciona candidatos a 700 vagas de auxiliar de produção. A remuneração mensal é de R$ 1.850 com os benefícios vale-transporte, cesta básica, telemedicina e refeição no local.

Os interessados devem comparecer à unidade mais próxima da Casa do Emprego até as 16h do dia 6 de maio portando documentos pessoais e currículo, para retirar a carta de encaminhamento.

As entrevistas serão realizadas na quarta edição da Semana do Trabalhador, no dia 7 de maio, das 9h às 16h, no Centro de Educação Municipal Adamastor, no Macedo.

Endereços

Casa do Emprego – Centro

Av. Monteiro Lobato, n° 734 – Macedo (Centro Municipal de Educação Adamastor)

Casa do Emprego – Cumbica

Av. Atalaia do Norte Nº 544 (CEU Cumbica)

Casa do Emprego – Pimentas

Estrada Capão Bonito, n° 53 (dentro do CIC)

Casa do Emprego – Vila Augusta

Av. Antônio Iervolino, 225

Casa do Emprego – Vila Galvão

Av. São Luiz, 315 (dentro da FIG – Unimesp)

Casa do Emprego – Jd. São João

Ao lado o terminal São João