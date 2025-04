Prefeitura realizará evento Páscoa na Melhor Idade no sábado

Com o objetivo de acolher a população da melhor idade e proporcionar momentos de alegria, descontração, socialização e atividades lúdicas e interativas, a Subsecretaria de Políticas para o Idoso de Guarulhos realizará no próximo sábado (26), das 8h às 12h, a Colheita da Alegria: Páscoa na Melhor Idade no CEU Paraíso-Alvorada (rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso). A expectativa da pasta é reunir um público de 400 idosos, entre participantes do Movimento 60+ e demais pessoas com mais de 60 anos da cidade.

A programação do evento contará com músicas, danças conduzidas por instrutores, café da manhã, gincanas, caça ao tesouro com chocolate, pistas e desafios, boliche com garrafas, local para foto temática e bingo. Além disso, haverá sorteios de brindes durante toda a programação.

“Esperamos promover o bem-estar físico e emocional dos participantes, criando um ambiente acolhedor e estimulante. As atividades foram cuidadosamente planejadas para proporcionar momentos de descontração, integração e alegria, permitindo que nossos idosos se divirtam enquanto se conectam com a comunidade e com a própria história da Páscoa. Estamos ansiosos para celebrar essa data com todos, garantindo aos participantes uma experiência inesquecível, cheia de carinho e atenção”, destacou a subsecretária Erika Kliman Benedito.

A Subsecretaria de Políticas para o Idoso integra a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos.