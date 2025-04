Prefeitura lança projeto Jovem Empreendedor para estudantes do ensino médio

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta terça-feira (8) a primeira edição do projeto Jovem Empreendedor para um grupo de 100 alunos do 2º e 3º anos o ensino médio da E.E. Professor José Scaramelli, na sede da Subsecretaria da Juventude, no Gopoúva. A iniciativa da pasta em parceria com o Sebrae-Guarulhos visa a apresentar aos jovens as temáticas empreendedorismo, projeto de vida e mercado de trabalho por meio de palestras.

O vice-prefeito Thiago Surfista prestigiou o evento e entregou certificado aos participantes. “As ações e projetos da Subsecretaria da Juventude são relevantes porque entendemos que é fundamental dar oportunidades aos jovens da nossa cidade. Ter conhecimento, foco, disciplina são essenciais para alcançar o seu objetivo. Aproveitem a oportunidade porque o mundo é competitivo e o conhecimento ninguém tira de você,” disse.

A ideia é realizar o projeto todo mês com instituições de ensino. “Esta é a primeira edição do projeto Jovem Empreendedor aqui na subsecretaria, que foi desenvolvido com o apoio do prefeito Lucas Sanches e do vice-prefeito Thiago Surfista, em parceria com o Sebrae. O objetivo é preparar nossos jovens para o mercado de trabalho, mostrando a importância do empreendedorismo da juventude,” destacou o subsecretário Joas Rodrigues de Melo, agradecendo a parceria com o Sebrae.

A partir de sua história de vida, a consultora do Sebrae, Priscila Ota, abordou o tema discorrendo sobre as habilidades, criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e gestão do tempo, qualidades que são mais requisitadas pelo mercado de trabalho na atualidade. “Esta atividade se enquadra dentro das ações de educação empreendedora da nossa entidade e busca sensibilizar os estudantes sobre o que é ser empreendedor e as possibilidades que isso traz,” disse Ota, que é graduada em Gestão Comercial e pós-graduada em Meio Ambiente, Social e Governança.

Aluno do 3º ano técnico em eletrônica, Henrique Pinheiro Batista, de 18 anos, pretende cursar programação e direito. “Gostei muito da palestra porque abriu meus olhos para o empreendedorismo. Meu hobby é videogame. Tenho o sonho desde criança em ter minha empresa focada em ciência, tecnologia e jogos,” revelou o estudante que vive no Cabuçu.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.