17:24:20

“Prefeitura inicia revitalização do Estádio Arnaldo José Celeste no Programa Gramadão”

A Prefeitura realizou uma vistoria no Estádio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande, em nova etapa do Programa Gramadão. O local passará por uma revitalização com implantação do gramado sintético. Para viabilizar essa obra foram destinados R$ 1.300.000,00.

Além do gramado sintético, serão colocados alambrados e muretas no entorno do campo, recuos para instalação de banco de reserva e arbitragem, sistema de iluminação, traves e redes e pintura do entorno do campo.

O prefeito Lucas Sanches, o secretário de Esporte e Lazer Marcos Lisboa e representantes da empresa BMX1 Engenharia, responsável pelas obras, estiveram presentes, acompanhando o início das medições.

Lucas Sanches enalteceu mais uma conquista para a comunidade: “Nossa gestão está em busca de melhorias para a cidade e essa é mais uma boa oportunidade, melhorando um dos principais equipamentos esportivos da cidade”.

O secretário de Esporte e Lazer destacou a importância da obra: “Essa implantação reforça nossa busca pelo desenvolvimento esportivo, partindo de melhorias nos espaços, pois entendemos que precisamos de locais aptos para que a prática esportiva avance na cidade”.

A obra tem previsão de término no final de junho, tendo 90 dias de prazo de execução. Vale lembrar que essa conquista é uma parceria com a Sabesp, que viabilizou o orçamento necessário, visando à preservação da área e manutenção do acesso junto à várzea do Córrego Itapegica.

