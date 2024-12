0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 14:43:49

Pogba veste camisa do Brasil e torcida do Corinthians ‘invade’ suas redes sociais

Meio-campista francês publica foto com a camisa da seleção brasileira e anima torcedores do Timão, que pedem sua vinda para o clube.

Paul Pogba agitou as redes sociais ao postar uma foto vestindo a camisa do Brasil. Torcedores do Corinthians aproveitaram a publicação para pedir a contratação do jogador francês.

O meio-campista francês Paul Pogba causou alvoroço nas redes sociais, especialmente entre os torcedores do Corinthians, ao publicar uma foto em seu Instagram vestindo a camisa da seleção brasileira. A publicação, que continha a legenda “Loading…” (Carregando…), gerou uma onda de comentários de torcedores do Timão, muitos deles pedindo a contratação do jogador para o clube paulista.

A interação dos corintianos foi tão intensa que alguns veículos de comunicação noticiaram a “invasão” da torcida nas redes sociais de Pogba. Frases como “Vem para o Corinthians” e “Joga no Timão” se multiplicaram nos comentários da publicação.

Embora não haja nenhuma indicação oficial de que Pogba tenha a intenção de jogar no Brasil, a brincadeira animou os torcedores e gerou bastante repercussão nas redes sociais. A atitude do jogador também demonstra o alcance global do futebol brasileiro e a paixão da torcida corintiana.