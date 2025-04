Cooperação e alegria expressam bem como foi a 4ª edição do Rolezinho de Bengala, que levou nesta quinta-feira (3) um grupo formado por pessoas cegas, com baixa visão e seus acompanhantes a um passeio guiado pelas diversas instalações do CEU Bonsucesso, com direito a banho de piscina e uso de caiaque, embarcação de pequeno porte a remo.

Promovido pela Prefeitura de Guarulhos, o projeto visa a apresentar às pessoas com deficiência visual equipamentos e espaços públicos, promover atividades culturais e de lazer e proporcionar autonomia e inclusão para que os interessados possam sair de casa e conhecer diferentes locais.

“Nesta edição proporcionamos aos participantes com deficiência visual momentos únicos de lazer e inclusão no CEU Bonsucesso. Além de atividades como banho de piscina, tivemos uma contação de história sensorial pelo professor Matheus Sandre, que também é uma pessoa com deficiência visual. Esse encontro fortaleceu nosso compromisso de tornar cada espaço mais acessível e demonstrou como atividades culturais adaptadas são fundamentais para a inclusão e a autonomia”, disse a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia.

Pessoas com deficiência visual se divertem com caiaque e banho de piscina no CEU Bonsucesso

Com um ajudando o outro, os participantes percorreram os corredores da unidade de ensino, conheceram o estúdio de gravações, o sistema da biblioteca, que é acessível para pessoas com deficiência visual, e assistiram a uma contação de história sensorial conduzida pelo professor Sandre. Eles aproveitaram também para solicitar a carteirinha do CEU Bonsucesso.

O ponto alto do Rolezinho de Bengala foi a piscina, na qual o grupo pôde se banhar, brincar, se divertir e ainda experimentar o caiaque com a supervisão de um salva-vidas.

A iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, disponibilizou transporte gratuito dos participantes de sua sede até o CEU.