0 ( 0 )

15:02:50

O Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, recebe “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, espetáculo da Cia. Novelo que acontece neste domingo (13) às 14h30 e no próximo domingo (20), em dois horários, às 11h e às 14h30. As apresentações são gratuitas, têm classificação livre e contam com acessibilidade (libras e cartilha atípica) em todas as sessões.

Eleito um dos melhores espetáculos de 2022 pelo jornal Folha de São Paulo e assistido por mais de 30 mil espectadores em 12 cidades, “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” é baseado no romance homônimo de Jorge Amado, que ganha vida no teatro ao contar de maneira divertida a história de amor proibida entre um gato e uma andorinha.

Embora tenha como ponto de partida uma obra infantojuvenil, a montagem tem linguagem popular, capaz de se comunicar com públicos de diferentes idades.

Sinopse

O romance: O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” foi escrito por Jorge Amado em 1948 como um presente de aniversário para seu filho, João Jorge, que fazia um ano na ocasião. A obra, que só seria publicada em 1976, é uma fábula de amor impossível entre um gato e uma andorinha. O gato Malhado é visto por todos os animais como mau. Apenas a andorinha Sinhá não tem receio de sua presença e, dessa amizade, nasce um belo e proibido amor… Será que eles ficarão juntos?

A montagem da Cia. Novelo, com direção de Maristela Chelala, direção musical de Marco França e direção de movimento de Dinho Hortêncio, que adiciona recursos da linguagem do circo ao romance. A peça conta com músicas originais compostas pela Cia. Novelo e executadas pelo elenco ao vivo.

“O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” é viabilizado por meio da Lei de Incentivo ProAC (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo). O espetáculo conta com a apresentação Electrolux, patrocínio Vitopel, copatrocínio Cobasi e Grupo Sabará, apoio Cidade de Guarulhos. A montagem é uma produção da TSS Produções, Samya Pascotto Produções e Cia Novelo. Realização Instituto Brasileiro de Teatro (IBT) e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. As apresentações em Guarulhos contam ainda com apoio cultural da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação.

O Parque Júlio Fracalanza fica na rua Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta, Guarulhos – SP.

Ficha Técnica

Concepção: Cia. Novelo

Direção: Maristela Chelala

Direção Musical: Marco França

Direção de Movimento: Dinho Hortêncio

Elenco: Beatriz Kovacsik, Maria Eugênia Portolano, Samya Pascotto, Thalita Trevisani, Ellen Regina, Larissa Fujinaga

Elenco Stand In: Lisi Andrade, Valérie Mesquita