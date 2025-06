“Parlamento do Irã Aprova Fechamento do Estreito de Ormuz: Crise no Transporte Global de Petróleo”

0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira

“Decisão ameaça 20% do petróleo mundial; EUA e aliados monitoram tensões no Golfo Pérsico”

“O Parlamento iraniano autorizou o fechamento do Estreito de Ormuz, rota vital para 20% do petróleo global. Entenda os riscos para o mercado energético e as possíveis retaliações internacionais. Últimas atualizações.”

O Parlamento do Irã aprovou uma medida para fechar o Estreito de Ormuz, segundo informações da mídia local. A região é uma das rotas mais estratégicas para o transporte de petróleo, com cerca de 20% do fluxo global da commodity passando pelo local.

Essa decisão pode gerar tensões geopolíticas e impactar diretamente os preços do petróleo no mercado internacional. Autoridades globais já monitoram a situação, dada a importância do estreito para a economia energética mundial.

Fique atualizado sobre os desdobramentos dessa medida e seus efeitos no cenário internacional.

