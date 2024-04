Por Robson Silva Moreira 21:57:18 Palestra na São Judas: Desvendando o Autismo

Alunos e professores debatem inclusão e conhecimento sobre o TEA.

Evento: Palestra sobre Autismo, Universidade São Judas, 01 de abril de 2024.

Tema: Abordagem do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em diferentes perspectivas, incluindo psicologia e educação.

Objetivo: Conscientizar e promover a inclusão de pessoas com autismo.

Reportagem:

Gazeta News Guarulhos entrevista alunos que participaram da palestra:

João, ex aluno de História da Arte: agora decidiu encarar a Psicologia

A palestra apresentou conceitos relevantes sobre o TEA, mas não trouxe informações inovadoras.

Leandro, aluno de Psicologia:

A palestra abordou temas importantes como igualdade e equidade, incentivando a reflexão sobre a inclusão.

Endredir, aluno de Psicologia:

A palestra foi elogiada por sua acessibilidade e foco na conscientização, promovendo a empatia e o respeito pelas diferenças.

Martin Luther Anderson, aluno de Psicologia:

A palestra proporcionou conhecimento sobre o TEA e a importância da inclusão, além de destacar a qualidade do curso de Psicologia na São Judas.

Entrevista com a Professora Patrícia Tavoloni Gentili, Coordenadora da Área da Saúde:

A palestra faz parte das iniciativas da São Judas para promover a inclusão e a conscientização sobre o TEA.

A instituição busca oferecer um ambiente acolhedor e inclusivo para todos os alunos.

O curso de Psicologia da São Judas é altamente reconhecido e conta com professores qualificados e experientes.

Entrevista com o Professor Carlos Silva, Palestrante:

A palestra teve como objetivo despertar a curiosidade dos alunos sobre o TEA e incentivar a busca por mais conhecimento.

A psicologia é uma área fundamental para o cuidado da saúde mental e emocional, e sua importância está cada vez mais reconhecida pela sociedade.

O curso de Psicologia da São Judas oferece uma formação de qualidade para os futuros profissionais da área.

Conclusão:

A palestra sobre Autismo na Universidade São Judas foi um evento informativo e enriquecedor, que contribuiu para a conscientização e a inclusão de pessoas com TEA. A iniciativa demonstra o compromisso da instituição com a formação de profissionais qualificados e com a promoção da diversidade e do respeito às diferenças.

Outros pontos importantes:

A palestra foi aberta a todos os alunos da universidade, não apenas aos estudantes de psicologia.

A São Judas oferece diversos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.

A instituição possui um corpo docente altamente qualificado e experiente.

A São Judas está comprometida com a inclusão e a diversidade.

