Palestra em escolas de Guarulhos alerta para riscos de soltar pipas na rede elétrica

Até sexta-feira (30), o projeto Brincando com Pipas realizará diversas palestras ministradas pelos técnicos da EDP, com foco na segurança e na conscientização de alunos e familiares nas escolas da rede municipal. A iniciativa, realizada em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, destaca a importância de soltar pipas de forma segura e responsável, alertando sobre os riscos da proximidade com a rede elétrica.

Nesta segunda-feira (26), a programação teve início na EPG Dorcelina de Oliveira Folador, localizada no Parque Jurema, com orientações e músicas educativas para todas as turmas dos períodos da manhã e da tarde. O técnico da EDP, Elton Moura, falou sobre os riscos do uso de cerol, as consequências de quando uma pipa cai na rede elétrica — o que pode causar a interrupção de energia em um bairro inteiro — e os impactos disso no funcionamento de serviços essenciais, como escolas, hospitais, UPAs e creches.

“No ano passado, devido a uma pipa que caiu sobre uma estação de energia, houve um curto-circuito que gerou um apagão em vários bairros da zona leste de São Paulo. Por isso, precisamos soltar pipas bem longe da rede elétrica e, principalmente, garantir a nossa segurança”, explicou Elton.

As palestras são conduzidas pelo especialista do projeto em conjunto com um técnico de segurança da EDP, com foco em escolas localizadas em bairros que registram altos índices de ocorrências envolvendo pipas e a rede elétrica. Também serão atendidas as EPGs Amadeu Pereira Lima, em Cumbica; Cora Coralina, no Cabuçu; José Carlos da Silva, no Jardim Adriana, e Paulo Autran, no Jardim Lenize.

No encerramento, as crianças puderam experimentar alguns equipamentos de proteção individual utilizados pelos técnicos para garantir sua segurança no desempenho de suas funções. Entre os itens apresentados estavam capacete, luvas isolantes, magote e óculos de proteção. Além disso, foi aberto um espaço para que as crianças tirassem dúvidas sobre o tema.

O projeto Brincando com Pipas inclui ainda oficinas de confecção de pipas para os alunos, formação sobre segurança para os professores e a tradicional revoada de pipas prevista para julho. A ação é promovida pela empresa Evoluir, com patrocínio da EDP via Lei de Incentivo à Cultura.