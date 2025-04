Orquestras de Guarulhos apresentam espetáculos da série Convidados Especiais em maio

A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos e a Orquestra GRU Sinfônica dão continuidade à Temporada 2025 com espetáculos da série Convidados Especiais no mês de maio. No dia 11 (domingo), às 16h, a Orquestra Jovem apresenta clássicos da música brasileira no Teatro Padre Bento. Já a Orquestra GRU Sinfônica sobe ao palco do Teatro Adamastor no dia 29 (quinta-feira), às 20h, com o espetáculo As Emoções da Música.

Sob regência do maestro Marcelo Mendonça, o espetáculo da Orquestra Jovem no dia 11 de maio oferece em seu programa composições de Jacob do Bandolim, Milton Nascimento, Pixinguinha e Tom Jobim & Dolores Duran, obras arranjadas e orquestradas por Paulo Tiné, coordenador do curso de Música do Instituto de Artes da Unicamp. A apresentação também destaca composições do violonista Victor Castellano, professor de violão popular do Conservatório Municipal de Guarulhos, dentre as quais a estreia mundial de Suíte Nordestina, uma homenagem ao professor do Conservatório Norberto Queiroz, falecido no ano passado.

No dia 29, a Orquestra GRU Sinfônica apresenta As Emoções da Música, que sob regência do maestro Laércio Signorelli traz obras de Bizet, Schubert, Beethoven, Lalli, Rossini, Mozart e Ponchielli.

As apresentações da Orquestra Jovem e da GRU Sinfônica integram a Temporada 2025, uma realização da Secretaria de Cultura, por meio do Departamento do Conservatório Municipal de Guarulhos.

Os ingressos para ambos os espetáculos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência do início da apresentação.

Serviço

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo. O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, no Jardim Tranquilidade.