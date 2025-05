5 ( 54329 )

“Operação Impacto Integrado Mobiliza 1.200 Homens em Guarulhos com Apoio do Vereador Delegado Gustavo Mesquita”

Uma das maiores operações de segurança pública dos últimos tempos foi deflagrada nesta quinta-feira (02/05) em Guarulhos, como parte da Operação Impacto Integrado, que abrange toda a Grande São Paulo. A ação contou com 1.200 homens das forças de segurança, incluindo Polícia Civil, Polícia Militar e agentes penitenciários, além do apoio estratégico do vereador e delegado Gustavo Mesquita.

Foco no combate ao crime organizado, incluindo tráfico de drogas, roubos e milícias

Cobertura exclusiva do Gazeta News Guarulhos, com atualizações em tempo real

Participação ativa do vereador Gustavo Mesquita, que acompanhou as equipes em campo

Revitalização de áreas críticas com aumento do policiamento ostensivo

Objetivos Principais

Reduzir índices de criminalidade em pontos estratégicos da cidadeDesarticular quadrilhas especializadas em roubos e tráficoRecuperar veículos roubados e apreender armas ilegaisFortalecer a sensação de segurança na população

Próximos Passos

A operação deve continuar nos próximos dias, com ações surpresa em diferentes regiões. O Gazeta News Guarulhos acompanhará todas as etapas, trazendo informações exclusivas e em primeira mão.

#OperaçãoImpactoIntegrado – Acompanhe as últimas notícias e resultados desta megaoperação que promete transformar a segurança em Guarulhos.

🔹 Atualizado em 02/05/2025 | Fonte: Gazeta News Guarulhos e Secretaria de Segurança Pública

