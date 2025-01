0 ( 0 )

Por Redação 16:22:21

Obras do Rodoanel Norte são retomadas em Guarulhos: veja os desvios e saiba como se preparar

Prefeitura de Guarulhos implanta desvios no Vila Rica e Jardim Bananal para dar início às obras do último trecho do Rodoanel.

As obras do Rodoanel Norte foram retomadas em Guarulhos, causando desvios no trânsito nos bairros Vila Rica e Jardim Bananal. Saiba mais sobre o impacto das obras, os desvios e a previsão de conclusão do projeto.

Prefeitura de Guarulhos implanta desvios no Vila Rica e Jardim Bananal para dar início às obras do último trecho do Rodoanel.

A Prefeitura de Guarulhos, em um importante passo para melhorar a mobilidade urbana da região, deu início às obras do último trecho do Rodoanel Norte. A retomada das obras, que estavam paralisadas há anos, exigiu a implantação de desvios no trânsito, principalmente nos bairros Vila Rica e Jardim Bananal.

A interdição, que terá duração de 180 dias, ocorre em um trecho crucial para a conclusão do projeto. A Prefeitura orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas devidamente sinalizadas para garantir a fluidez do trânsito durante o período de obras.

Obras do Rodoanel Norte são retomadas em Guarulhos: veja os desvios e saiba como se preparar