“O Desrespeito ao Mandato: Quebra de Decoro Parlamentar e suas Consequências”

Dr. Juliano Lima

Muito tem se falado de quebra de decoro parlamentar por parte de alguns políticos nos

tempos atuais, o que e, quais os limites de sua imunidade, pois bem, o decoro parlamentar e

os princípios e normas de conduta que orientam o comportamento do parlamentar no

exercício de seu mandato e que estabelecem medidas disciplinares em caso de

descumprimento, devendo se comportar o parlamentar de forma correta, do ponto de vista

MORAL e ETICO, tudo de acordo com o Regulamento do conselho de Ética e decoro conforme

sua casa, cito; câmara municipal, câmara dos deputados ou senado. E em caso de instauração

de procedimento interno da casa no conselho de ética e disciplinar, poderá ocorrer até a

cassação do parlamentar, ou seja, perda do seu mandato, e podendo ainda sofrer até

apuração no âmbito criminal se ocorreu algum suposto crime e Ação também no âmbito

cível, pedido de indenizações.

Infelizmente vemos os mais absurdos comportamentos de alguns parlamentares nos dias de

hoje e devemos separar o shoyu do trigo, e o que o povo, as instituições e a sociedade de uma

forma geral espera de um politico, respeito com todos e com tudo, e tem que ter trabalho, e

trabalho que mude o dia a dia das pessoas, e para melhor, caso contrario não faz sentido e

necessário o seu mandato.

