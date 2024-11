O alerta de chuva forte avançando para Campinas e Grande SP é um indicativo de que:

Fortes áreas de instabilidade voltaram a se formar sobre o estado de São Pauloespalhando nuvens carregadas que provocaram temporais e chuva volumosa sobre parte do interior paulista na tarde e noite do feriado de 15 de novembro.

Uma forte área de chuva passava sobre a região de São Pedro e de Rio Claro e por volta das 19h50 começava a avançar sobre Piracicaba. Em Rio Claro o temporal despejou 77,8 mm em apenas 1 hora, entre 18h40 e19h40, segundo o Cemaden. Foi uma quantidade de chuva extremamente elevada e com alto potencial para estragos e alagamentos. Esta área de chuva se desloca para a região de Porto Feliz, Campinas e poderá chegar na Grande São Paulo por volta das 22 horas.

Chuva volumosa no interior de SP no feriado de 15/11/24

Rio Claro: 77,8 mm em 3h, entre aproximadamente 15h40 e 21h40; total em 6h(13h50 a 22h50): Rio Claro/Jd. Conduta: 112,3 mm e Rio Claro/Jd. Inocoop: 104,6 mm; choveu metade da média para novembro em 6 horas (todo os dados são do Cemaden)

Acumulados em 3 horas, entre aproximadamente 17h e 20h (Cemaden)

Ipeúna: 66,0 mm

Jaú: 51,6 mm

Pedreira:50,8 mm

Holambra: 36,8 mm

Por volta das 20h estava chovendo forte na região de Limeira e de Piracicaba.

Alto risco de tempestades neste sábado em SP

Áreas de instabilidade permanecem ativas sobre o estado de São Paulo neste sábado e se intensificam. A chuva será mais frequente e se espalha por todas as regiões paulistas. Em muitas regiões do interior e na Grande São Paulo, a chuva deve ocorrer já na madrugada e se prolonga pela manhã e tarde.

É alto o risco de tempestades neste sábado no estado de Sao Paulo, com possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra. A chuva mais forte deve cair sobre áreas do norte, centro e leste do estado de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, região de Campinas, São Carlos, Bragança Paulista, Ribeirão Preto, na serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, no Litoral Norte e na Baixada Santista.

Estas áreas de instabilidade enfraquecem no domingo e a chuva diminui.