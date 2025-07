Mostra no Adamastor conclui primeiro semestre com espetáculos de dança e teatro

20:02:10

Coreografias e peças teatrais como forma de expressão artística encantaram o público durante a Mostra de Dança e de Teatro, realizada no Centro Municipal de Educação Adamastor nesta terça-feira (8). O evento de encerramento do semestre para os alunos do projeto EducaDança e de teatro contou com apresentações que envolveram técnica, música e muita emoção.

A performance dos participantes contou com figurinos deslumbrantes e transformou a tarde em um momento inesquecível. A plateia, formada por amigos e familiares, prestigiou as diversas apresentações das turmas, com adaptações assinadas pela professora Flávia Medeiros.

“A mostra de hoje é fruto da dedicação, do esforço e da entrega que os alunos do projeto EducaDança demonstraram ao longo do último semestre. Cada aula, passo e desafio superado foram reflexo do comprometimento e do amor pela dança”, destacou Flávia, que atua como professora no projeto há oito anos.

Durante o evento foram apresentados estudos coreográficos de jazz dance, balé de repertório e trechos do espetáculo O Mundo dos Musicais com os alunos dos cursos de balé clássico e jazz dance. Dentre os temas estavam Polonaise and Mazurka e Don Quixote Act II – Cupido, de Ludwig Minkus, Coppélia, de Léo Delibes; e Pas de Peasant, do repertório balé Giselle, na versão da Orquestra Nacional de Sofia, entre outras melodias.

A gestora do Adamastor, Juliana Pontes, falou da importância de crianças e jovens vivenciarem a arte e desenvolverem suas potencialidades por meio das aulas gratuitas oferecidas pela Prefeitura de Guarulhos. “O Adamastor se tornou uma peça importante no crescimento dos alunos, que, além das áreas comuns frequentadas diariamente por eles, também dispõe de cursos que contribuem para desenvolvimento emocional e social, estimulando a criatividade e a expressão corporal”.

Apresentações teatrais

A Mostra de Teatro do Adamastor ofereceu um recorte de trabalhos realizados com as turmas de crianças, jovens e adultos do espaço. Além da contação das histórias de Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno Polegar e O Barba Azul, as turmas de teatro infantil encantaram o público com jogos e brincadeiras tradicionais, resultado dos processos artísticos criados pelos alunos.

A programação da mostra ofereceu ainda teatro jovem com a apresentação da peça O Menino da Bolha, a Pílula Falante, com adaptação feita pela professora Lindy Barbosa, e teatro jovem e adulto, com cenas da peça My Face e versões contemporâneas criadas pelos alunos das peças Branca de Neve, Enterro do Cachorro (Auto da Compadecida) e Eles não Usam Black-Tie.

Para obter mais informações sobre vagas remanescentes para aulas de teatro e de dança entre em contato pelo telefone (11) 2472-5417 ou acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/cursos/ceu/?vagas=1.

O Adamastor está situado na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.

