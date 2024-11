0 ( 0 )

Por Redação 16:55:00

A luta entre Mike Tyson e Jake Paul como exemplo do novo modelo de negócios do boxe.

“A expectativa de ganhos para ambos os lutadores é de milhões de dólares, refletindo o crescente interesse do público por lutas entre celebridades. Enquanto Mike Tyson, aos 58 anos e após quase duas décadas sem lutas profissionais, receberá cerca de US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 116 milhões).Uma lenda do boxe, poderia ter um retorno financeiro significativo após anos afastado dos ringues, Jake Paul, com sua ascensão meteórica no esporte, poderia aumentar ainda mais sua fortuna. Estima-se que o jovem influencer e boxeador, com um cartel de 10 vitórias e uma derrota, possa embolsar cerca de US$ 40 milhões nessa única luta, demonstrando o potencial lucrativo desse novo fenômeno no mundo do boxe.”

