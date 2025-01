0 ( 0 )

13:27:12 Por Redação

Mercado da Bola do Corinthians: Novas Contratações e Saídas na Reapresentação

O Timão está de volta aos treinos e as novidades não param por aí! Acompanhe as últimas movimentações do mercado da bola do Corinthians e fique por dentro de todos os detalhes das negociações.

O Corinthians iniciou a pré-temporada e o mercado da bola do clube segue agitado. Novas contratações, negociações e possíveis saídas estão movimentando os bastidores do Timão. Descubra tudo o que rolou nos últimos dias e fique por dentro das novidades do seu time do coração.

Mercado da Bola do Corinthians: Novas Contratações e Saídas na Reapresentação