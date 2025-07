0 ( 0 )

Mamonas O Legado faz o Armazém Maya tremer nesta sexta-feira (04)

Banda se apresenta mais uma vez em Guarulhos

Esta sexta-feira, 4 de julho, promete uma dose cavalar de nostalgia, rock e bom‑humor em Guarulhos (SP). É quando o grupo Mamonas O Legado (a banda do filme) sobe ao palco do Armazém Maya para reviver – com direito a figurinos e coreografias icônicas – a energia que transformou os Mamonas Assassinas em fenômeno nacional nos anos 1990. O show integra as comemorações pelos 30 anos do quinteto original e coloca o público cara a cara com hits como “Pelados em Santos”, “Vira‑Vira” e “Robocop Gay”.

O Legado já passou por palcos de peso – de Rock in Rio Lisboa ao Brazilian Day Japan – e segue lotando casas pelo país. Além dos clássicos, o repertório traz releituras lançadas recentemente com Olodum, MC WM e outros parceiros, mantendo viva a irreverência que conquistou sucessivas gerações.

O ano de 2025 também está sendo marcado por uma série de homenagens: reinauguração da escultura na Praça Mamonas, criação do Instituto Mamonas Assassinas (voltado a projetos culturais e de inclusão) e o lançamento do livro “Indo Além da Dor”, de Célia Alves, mãe de Dinho. “Mais do que recordar, queremos seguir transformando essa história em impacto positivo sempre”, afirma Jorge Santana, primo de Dinho e CEO da Mamonas Assassinas Produções.

Serviço – Mamonas O Legado no Armazém Maya

Data: 4 de julho (sexta‑feira)

Horário: Abertura – 18h / Show – 23h

Local: Armazém Maya Gastro Bar

Endereço: Rua Caetano D’Andréa, 307 – Jardim Maria Helena – Guarulhos/SP

