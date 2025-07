0 ( 0 )

Por Redação

Mais de 39 mil atendimentos são realizados em junho com o programa Saúde Toda Hora

Cuidar da saúde ficou mais fácil em Guarulhos. Durante todo o mês de junho a Prefeitura levou atendimento a milhares de pessoas por meio do programa Saúde Toda Hora, que ampliou o funcionamento das UBS aos sábados e realizou ações de vacinação em supermercados nas quatro regiões de saúde da cidade. Ao todo, foram 39.424 atendimentos, entre vacinação, consultas médicas, testes rápidos e ações educativas, para garantir mais conforto, agilidade e acesso próximo à população.

Vacinação em supermercados facilita o acesso e amplia a cobertura

No primeiro domingo do mês (1º), a vacinação ocorreu em quatro supermercados localizados nas quatro regiões de saúde da cidade: Assaí Atacadista (região Central), Sonda (Vila Rio), Lopes (Jardim Presidente Dutra) e Nagumo (Parque Jurema). A ação registrou 6.987 atendimentos, com a aplicação de 3.266 doses contra a gripe, 742 contra a febre amarela e a análise de 2.979 cadernetas de vacinação.

No sábado (7), quatro UBS funcionaram das 8h às 16h: Vila Barros, Jardim Primavera, Jardim Fortaleza e Parque Jandaia, somando 4.200 atendimentos. Já a vacinação em supermercados, realizada no sábado e no domingo (8), contabilizou 6.598 atendimentos. Desses, 2.939 foram vacinas contra a gripe, 698 contra a febre amarela e 2.961 cadernetas avaliadas. Participaram dessa edição o Assaí (Centro), Sonda (Cantareira), Barbosa (São João/Bonsucesso) e Nagumo (Pimentas/Cumbica).

No terceiro fim de semana do mês, as UBS São Ricardo, Recreio São Jorge, Bambi e Jardim Cumbica II abriram no sábado (14), das 8h às 16h, totalizando 3.243 atendimentos. A vacinação aconteceu em duas unidades do Assaí (Centro e Taboão), no Mixter Nagumo (Vila Nova Bonsucesso) e o Nagumo (Parque Jurema), totalizando 5.599 atendimentos. Foram aplicadas 2.376 vacinas contra a gripe, 698 contra a febre amarela e analisadas 2.525 cadernetas.

No sábado (21), as UBS Vila Fátima e Pimentas registraram 1.411 atendimentos entre 8h e 16h. Paralelamente, a vacinação extramuros ocorreu no sábado e no domingo (22), nos supermercados Assaí (Centro e Taboão) e Nagumo (Vila Nova Bonsucesso e Parque Jurema), somando 5.497 atendimentos, com 2.329 doses contra a gripe, 725 contra a febre amarela e 2.443 cadernetas de vacinação avaliadas.

No último fim de semana do mês, o programa contabilizou 6.386 atendimentos. Desse total, 1.972 foram realizados nas UBS Cavadas, Jovaia e Jurema, no sábado (28), e 3.917 nos pontos de vacinação em supermercados, que funcionaram sábado e domingo (29), das 9h às 15h. A vacinação ocorreu nas unidades do Assaí (Centro e Taboão), Comercial Esperança (Jardim São João) e Nagumo (Parque Jurema), com 1.605 vacinas contra a gripe, 503 contra a febre amarela e 1.809 cadernetas avaliadas.

As ações de vacinação em supermercados apresentaram aumento significativo em junho, com 28.598 atendimentos, mais que o dobro dos 12.479 registrados em maio, evidenciando o fortalecimento das estratégias de imunização no município.

Serviços ofertados nas UBS aos sábados ampliam o cuidado com a população

Ao longo de junho, as 13 UBS que abriram aos sábados realizaram 10.826 atendimentos, incluindo 510 consultas médicas, 53 odontológicas, 641 de enfermagem e 496 coletas de Papanicolau. Também foram aplicadas 2.702 vacinas, avaliadas 1.786 carteirinhas de vacinação e vacinadas 746 crianças.

As equipes ainda realizaram a busca ativa de 223 pessoas com vacinas em atraso e de 157 sintomáticos respiratórios, com 34 visitas domiciliares, além de 590 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. Os atendimentos ligados ao programa Bolsa Família somaram 1.707, e 542 atendimentos foram realizados nas farmácias. As ações educativas incluíram seis atividades de saúde bucal, com 98 participantes, e 20 atividades do Junho Marrom, que reuniram 515 pessoas.

Os dados apresentados podem sofrer pequenas variações conforme atualização dos sistemas de registro. Para acompanhar a programação do Saúde Toda Hora e outras ações da Secretaria da Saúde, a população pode acessar o site da Prefeitura de Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br) e as redes sociais oficiais.

Com avanços contínuos a cada mês, o programa Saúde Toda Hora se consolida como estratégia fundamental de promoção da saúde e prevenção de doenças em Guarulhos. Ao oferecer atendimento descentralizado, acessível e acolhedor, inclusive aos fins de semana, amplia o alcance dos serviços públicos e reforça o cuidado com quem mais precisa.

