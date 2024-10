Por Redação 12:45:17

Lucas Sanches vota ao lado da noiva e dos pais e vê como certa a vitória: “está no olhar das pessoas o pedido de mudança”

Candidato à Prefeitura de Guarulhos-SP pelo PL foi recebido com carinho por apoiadores e eleitores na Escola Estadual (E.E.) “Marechal Carlos Machado Bittencourt”, no Jardim Munhoz; liberal chegou em primeiro lugar, no primeiro turno, com 213.212 dos votos válidos

O engenheiro civil Lucas Sanches, do PL, candidato à Prefeitura de Guarulhos-SP em segundo turno, votou neste domingo (27/10), nas primeiras horas do dia, ao lado dos pais, Rosana e Silvio, e da noiva, Caroline Beneton. Em atendimento à Imprensa, que já o aguardava próximo à Escola Estadual (E.E.) “Marechal Carlos Machado Bittencourt”, no Jardim Munhoz, o liberal deu como certa a vitória contra o ex-petista Elói Pietá (Solidariedade). O motivo, segundo reforçou, é a mudança que a cidade tanto precisa:

“Há dois projetos nesta reta final: o nosso, que representa a mudança; e um outro, que tem o olhar voltado para o passado. A cidade não pode voltar para trás; precisa de futuro, de esperança, e nós é quem representamos isso. Isso está no olhar das pessoas, nos apoios que conquistamos do primeiro para o segundo turno. Mudança de verdade é o que o povo espera”, observou o político, que lidera a coligação “A Mudança Começa Agora” (PL, NOVO, DC e PMB).

Aos jornalistas, Sanches disse, ainda, que não passou a frequentar as ruas somente na época da eleição, e o guarulhense soube reconhecer isso:

“Sei tudo o que falta e o que precisa melhorar em Guarulhos, sobretudo na Saúde, que, por vezes, não consegue entregar um simples remédio para o cidadão, e na Educação, que, lamentavelmente, tem uma fila de mais de 15 mil crianças fora da creche. Não apareço só em época de eleição, não, como fazem outros candidatos. Estou nas ruas, dialogando com o povo e fiscalizando os serviços públicos há anos”, comparou.

Sanches foi surpreendido no entorno do seu colégio eleitoral e até mesmo próximo à zona 218, onde vota, por eleitores que fizeram questão de demonstrar apoio e solicitar fotos.

No primeiro turno (6/10), o postulante à majoritária pelo PL em Guarulhos chegou em primeiro lugar, com 213.212 dos votos válidos. Pietá se credenciou para a disputa em segundo turno contra o liberal ao receber 191.188 votos.

Surfista

Também às 8h, o candidato a vice-prefeito de Sanches, Thiago de Azevedo Lopes, o Thiago Surfista (Novo), votou na Escola Estadual (E.E) “Vereador Elísio de Oliveira Neves”, no Parque Cecap, acompanhado da esposa Dayane, das filhas, Duda, Manu e Maya, e de parte da equipe da campanha.

Apuração

Sanches e Thiago Surfista vão acompanhar a apuração em suas respectivas casas, ao lado de familiares e amigos próximos. Às 20h, a dupla atende à Imprensa, em coletiva, no Espaço Inter (Avenida João Cavalari, 83 – Ponte Grande, Guarulhos-SP).

O desempenho do candidato ao Paço Municipal de Guarulhos pelo PL no levantamento do Real Time Big Data corrobora com a análise do Instituto Vox Brasil, divulgada na quinta-feira (24/10). A pesquisa trouxe Sanches com 54,8% das intenções de voto – 16,5 pontos percentuais à frente do concorrente do Solidariedade, que somava 38,3%.