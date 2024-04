Por Robson Moreira 09:54:45 Lava Jato: Empresa suíça admite propina na Petrobras, mas processo no Brasil está parado

A empresa suíça Trafigura admitiu nos EUA ter pago propina a funcionários da Petrobras entre 2005 e 2016 para obter vantagens em contratos.

A empresa pagará US$ 126 milhões para encerrar a investigação do Departamento de Justiça dos EUA.

No Brasil, a investigação da Lava Jato sobre o caso está parada desde 2020.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) não apresentou denúncia contra a Trafigura.

Contexto:

A Trafigura é uma das maiores empresas de comércio de commodities do mundo.

A empresa já foi investigada pela Lava Jato em outras ocasiões.

Em 2018, a Trafigura pagou R$ 770 milhões em um acordo de leniência com a Petrobras.

Reações:

A Procuradoria-Geral da República (PGR) disse que está analisando o acordo da Trafigura com o Departamento de Justiça dos EUA.

A Petrobras disse que vai colaborar com as autoridades brasileiras na investigação do caso.

Possíveis desdobramentos:

A PGR pode apresentar denúncia contra a Trafigura no Brasil.

A Trafigura pode ser condenada a pagar multas e indenizações no Brasil.

O caso pode levar a novas investigações da Lava Jato.

Saiba mais :

A situação é complexa e ainda está em desenvolvimento.

É importante acompanhar as notícias para obter as últimas informações.

