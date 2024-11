12:43:32

A tão esperada luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson acontece nesta sexta-feira (15), e promete ser um dos grandes eventos esportivos de novembro. De um lado, um jovem YouTuber que se tornou lutador e busca provar seu valor no mundo esportivo. Do outro, um dos maiores campeões da história do boxe volta ao ringue decidido a vencer. E, para o mercado de apostas, o combate tem um favorito notório.

Segundo dados da Betfair, o influenciador digital e lutador Jake Paul tem 60% de chances de vencer a luta – odd de 1.5, ou seja, para cada R$1 apostado em Paul, o retorno para o apostador será de R$1,50. Já a lenda Mike Tyson aparece com 32% de probabilidade de vitória (odd de 2.8). O empate está cotado em 8% de chances (odd de 11.0).

Jake Paul é favorito para vencer Mike Tyson, segundo a Betfair

O evento será realizado no AT&T Stadium em Arlington, no Texas, e contará com transmissão ao vivo do Netflix a partir das 22h no horário de Brasília. Além do combate entre Jake Paul e Mike Tyson, previsto para começar à 1h de sábado (16), o evento contará com outras lutas no card, como a do brasileiro e também influenciador Whindersson Nunes contra o boxeador indiano Neeraj Goyat.

Jake Paul favorito para vencer por nocaute

De acordo com a plataforma da Betfair, Jake Paul também tem maiores chances de ganhar a luta através de um nocaute. O youtuber estadunidense aparece com 43% de probabilidade de vencer por KO (odd de 2.3). Do outro lado, Mike Tyson tem 30% de chances implícitas de nocautear seu adversário (odd de 3.3).

As cotações ainda revelam que a luta não deve chegar ao oitavo e último round. São 65% de chances (odd de 1.44) do combate não chegar ao final. Além disso, o mercado de apostas mostra que os rounds mais prováveis para o fim da luta são o segundo e terceiro com 14% de probabilidade cada (odd de 7.0).

Juventude x Experiência: primeiros 60 segundos de muita atenção

Por ser um combate tão aguardado, há grande expectativa para ver como os dois lutadores se comportarão logo após o gongo soar. De um lado, Jake Paul está no seu auge físico, com 27 anos e conta com um histórico de 10 vitórias e 1 derrota. O influenciador se destacou após vencer lutadores como Anderson Silva, Nate Diaz e Ben Askren.

Do outro, Mike Tyson é um dos maiores campeões da história do boxe, com um recorde de 50 vitórias e 6 derrotas. No entanto, o lendário boxeador já está com 58 anos, e precisou reagendar a luta por conta de problemas de saúde.

Segundo dados da Betfair, as chances de um nocaute no primeiro minuto são baixíssimas – 4% para qualquer um vencer nos primeiros 60 segundos de luta (odd de 23.0).

Whindersson Nunes é azarão contra boxeador profissional indiano

O YouTuber brasileiro Whindersson Nunes também participará do evento. Em um dos cards preliminares, ele enfrentará Neeraj Goyat, um boxeador profissional indiano com recorde de 18 vitórias e 4 derrotas. Já Whindersson soma até o momento 1 vitória e 2 derrotas. De acordo com análise da Betfair, o brasileiro não é favorito para vencer. São 73% de chances para Neeraj ganhar o combate (odd de 1.3) contra 23% de chances de Whindersson (odd de 3.47).

Além das lutas de Whindersson Nunes e Mike Tyson, o card terá outros cinco combates, como a disputa do cinturão WBC (World Boxing Council) de meio-médio masculino entre Mario Barrios e Abel Ramos, e também do super-leve feminino entre Katie Taylor e Amanda Serrano 2.

