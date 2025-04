5 ( 5679 )

Internacional Shopping promove ação interativa de Páscoa com gamificação

Guarulhos, abril de 2025 – O Internacional Shopping Guarulhos, cria uma Páscoa criativa e divertida, com uma ação especial que promete envolver os clientes em uma experiência interativa, através do aplicativo. Entre os dias 16 e 20 de abril, das 12h às 21h, acontece a “Caça aos Ovos do Inter”, com o inter+, o programa de relacionamento, que oferece muitos benefícios e agora uma dinâmica de gamificação realizada dentro do aplicativo oficial do shopping.

A proposta é simples e envolvente: os participantes deverão visitar pontos específicos do shopping, seguindo pistas para encontrar códigos secretos espalhados por um circuito. Ao encontrarem os códigos, todos os clientes ganham um brinde especial de Páscoa — um gesto pensado para tornar a data ainda mais mágica. A ação conta com o apoio do programa Inter+, que reforça o compromisso do Internacional Shopping em oferecer experiências diferenciadas e personalizadas para seus clientes.

Confira as lojas participantes onde os códigos estarão escondidos:

● Cacau Show – 1º piso

● Kopenhagen (KOP) – 1º piso

● Biscoitê – 1º piso

● Carlo’s Bakery – 1º piso

● Bauducco – 1º piso

● Brasil Cacau – térreo

A retirada do brinde será feita exclusivamente na loja Brasil Cacau, localizada no térreo.

A ação é gratuita e voltada para todas as idades, com o objetivo de transformar as compras de Páscoa em um momento de lazer e conexão com o shopping e suas marcas parceiras.

Para participar, basta baixar o app do Internacional Shopping e entrar na brincadeira!

Sobre o evento:

Data: 16 a 20 de abril

Horário: 12h às 21h

Endereço: Internacional Shopping – Rod. Pres. Dutra, 225 – Vila Itapegica, Guarulhos

Mais informações: www.internacionalshopping.com.br

Sobre o Internacional Shopping

Localizado estrategicamente na Rodovia Presidente Dutra e próximo à Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping atende clientes de diversas regiões da Grande São Paulo, sendo um dos principais centros de compras, lazer e entretenimento da cidade de Guarulhos. Com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, o shopping reúne grandes marcas como Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Khelf, Camicado, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, entre outras.

O empreendimento também oferece diversas opções de lazer para toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, além do Bolix, com 24 pistas exclusivas de boliche. O complexo Cinemark do Internacional Shopping é o maior do país em número de assentos, com 4.031 lugares divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping ainda conta com serviços diferenciados para o público, como uma unidade do Poupatempo Guarulhos, ampliando as facilidades disponíveis aos visitantes.

Para mais informações, acesse o site e as redes sociais do Internacional Shopping.

