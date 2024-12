0 ( 0 )

Por Hatsur Comunicação 17:19:59

Internacional Shopping lança campanha de Natal com programa inter+ e promoção “Compre, Ganhe e Concorra”

Empreendimento aposta na fidelização, tecnologia e conveniência para tornar as compras de fim de ano ainda mais especiais

Guarulhos, dezembro de 2024 – O Natal no Internacional Shopping chegou com uma novidade especial: o lançamento do programa inter+, que se inicia na principal data do calendário, trazendo ainda mais benefícios para os clientes. Com foco na fidelização e na experiência do consumidor, a campanha promete tornar as compras de final de ano ainda mais marcantes e vantajosas.

A grande novidade é a integração do programa de relacionamento inter+ à campanha natalina, oferecendo cupons em dobro para o sorteio de uma Ford Maverick e condições exclusivas para participantes inter+, como o benefício especial “Compre e Ganhe”.

Além dos benefícios do programa de relacionamento, a campanha traz a promoção “Compre, Ganhe e Concorra” como um atrativo adicional. Os clientes que cadastrarem suas notas fiscais no programa e atingirem categoria três estrelas terão acesso a recompensas como o Cioccotonê da Biscoitê em dobro, válido de segunda a quinta-feira, além de dobrar os cupons para concorrer a uma Maverick. Essa novidade é uma maneira de celebrar a fidelidade dos consumidores e criar conexões ainda mais significativas com o público.

Internacional Shopping lança campanha de Natal com programa inter+ e promoção “Compre, Ganhe e Concorra”

Para facilitar a experiência, o shopping contará com dois Balcões de Trocas, localizados próximos à Renner e à Óticas Carol, além de uma charmosa loja de embrulho de presentes, no térreo, em frente a Marisa, que oferecerá embrulhos para os presentes dos clientes de forma gratuita. Essas iniciativas reforçam o compromisso do Internacional Shopping com a praticidade e conveniência, proporcionando uma experiência completa e personalizada para os clientes.

Inter+: benefícios e tecnologia para o cliente

O inter+, que é um programa de relacionamento, disponível no aplicativo do shopping, combina atributos como descontos, brindes e experiências exclusivas. Os clientes participantes acumulam pontos ao cadastrar notas fiscais, que destravam benefícios dentro do programa.

A cada nova categoria atingida, o cliente ganha condições diferenciadas, como cupons em dobro para o sorteio da Ford Maverick e, de segunda a quinta, o direito ao Cioccotonê da Biscoitê em dobro.

“A promoção de Natal marca o início do programa de relacionamento, inter+, trazendo mais vantagens e benefícios aos clientes. Esta será a primeira de uma série de ações do programa, que proporcionam recompensas valiosas e relevantes para fidelizar nossos consumidores, que já começa caprichada.”, explica Débora Viana, Gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e às margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, entre elas 17 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o Shopping conta grandes marcas, tais como, Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Khelf, Camicado, Mercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades.

O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

Internacional Shopping lança campanha de Natal com programa inter+ e promoção “Compre, Ganhe e Concorra”

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.