Por Robson Silva Moreira 15:54:48

Instituto Planeta Terra do Amanhã: Transformando Sustentabilidade em Ação em 05/06/2025

Conheça o IPTA e sua missão de unir cultura, educação ambiental e ações sociais para um futuro sustentável

Descubra o trabalho do Instituto Planeta Terra do Amanhã (IPTA) que promove sustentabilidade, cultura e educação ambiental para um planeta mais saudável.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho, o Instituto Planeta Terra do Amanhã (IPTA) se destaca como uma organização sem fins lucrativos que combina cultura, educação ambiental e ações sociais para promover um futuro mais sustentável. Fundado com a missão de proteger a natureza e valorizar o patrimônio cultural brasileiro, o IPTA desenvolve projetos criativos que incentivam a conscientização e a mudança de atitude em relação ao meio ambiente.

Missão e Valores

O IPTA tem como objetivo principal:

Promover atividades culturais e educacionais que defendam a natureza e o meio ambiente

Apoiar programas de assistência social para combater a pobreza e a fome

Incentivar a democratização do acesso à cultura e à diversidade étnica brasileira

Preservar um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações

Com valores baseados em ética, paz e respeito à dignidade humana, o instituto busca promover a cidadania e o estado democrático de direito, sem qualquer tipo de discriminação.

Ameaças Ambientais e Ações do IPTA

O aquecimento global, o aumento do buraco na camada de ozônio e as tragédias climáticas são consequências diretas das ações humanas. Diante desse cenário, o IPTA atua por meio de:

Educação ambiental – Conscientização sobre a importância da preservação

Projetos culturais – Valorização do patrimônio natural e cultural brasileiro

Ações sociais – Combate à pobreza e fome, aliando sustentabilidade e inclusão

Destaques e Projetos

PA Cordeiro – Herói criado por Anizio Pereira, o coletor de lixo valente que simboliza a luta pela preservação ambiental

Eventos e campanhas – Celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente com ações educativas e culturais

Parcerias – Colaboração com sociedade, poder público e entidades afins

Como Apoiar

O IPTA é uma associação sem fins lucrativos que depende do apoio da sociedade para continuar seu trabalho. Seja por meio de voluntariado, doações ou participação em projetos, todos podem contribuir para um planeta mais saudável.

Neste 05 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, reflita sobre seu papel na preservação ambiental e conheça mais sobre as iniciativas do IPTA. Juntos, podemos transformar o futuro do nosso planeta.

Para mais informações, acesse o site oficial do Instituto Planeta Terra do Amanhã e acompanhe suas ações nas redes sociais.

https://planetaterradoamanha.com.br/

