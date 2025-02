0 ( 0 )

Por Redação 09:09:55

Inmet Alerta para Onda de Calor com Temperaturas Acima da Média no Brasil em Fevereiro

Região Sul enfrenta alertas amarelo e laranja, com previsão de até 40°C no Rio Grande do Sul. Confira as projeções para outras regiões do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para uma onda de calor que deve atingir o Brasil, especialmente a Região Sul, durante o mês de fevereiro. Segundo as projeções, as temperaturas podem ficar até 5°C acima da média climatológica, com máximas entre 35°C e 40°C em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O aviso laranja, que indica perigo, abrange boa parte do Rio Grande do Sul, incluindo o sudoeste, noroeste e a região metropolitana de Porto Alegre. Já o aviso amarelo, de perigo potencial, atinge o oeste de Santa Catarina e outras áreas gaúchas. A previsão é de que o calor intenso persista até a próxima quarta-feira (5), com termômetros podendo chegar perto dos 40°C na Grande Porto Alegre.

No restante do país, o Inmet prevê chuvas variando entre a média e acima da média nas regiões Norte e Nordeste, exceto em áreas específicas como o leste do Acre, sul do Pará e Amazonas, e parte da Bahia, onde os volumes podem ficar abaixo do esperado. No Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas devem ser menos intensas, mas com exceções em áreas como o noroeste de Mato Grosso e o leste de São Paulo, onde os volumes podem ultrapassar 160 mm.

As temperaturas também devem ficar acima da média em grande parte do Brasil, com valores superiores a 26°C, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O Inmet reforça a importância de se manter hidratado e evitar exposição prolongada ao sol durante os dias mais quentes.

