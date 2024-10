Incêndio em shopping no Brás mobiliza bombeiros em São Paulo

0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 08:56:28

Fogo atinge lojas no Shopping 25 e causa pânico entre comerciantes. Bombeiros combatem chamas e não há registro de vítimas.

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Shopping 25, localizado na Rua Barão de Ladário, no Brás, região central de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h44 e enviou 13 viaturas para combater as chamas.

O fogo causou pânico entre os comerciantes que trabalham no local. A fumaça densa podia ser vista de longe, e muitos lojistas se aglomeraram do lado de fora do prédio, apreensivos com a situação.

Apesar da intensidade do incêndio, até o momento não há registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades.

Segundo incêndio na região em menos de uma semana:

Este é o segundo incêndio de grande porte que atinge a região do Brás em menos de uma semana. No último domingo (27), um prédio comercial na Rua Doutor João Alves de Lima também foi atingido por um incêndio. As autoridades investigam se há alguma relação entre os dois casos.

Shopping 25:

O Shopping 25 é um conhecido centro comercial popular na região do Brás, com diversas lojas que vendem roupas, calçados e acessórios. O incêndio de hoje causou grande impacto na rotina dos comerciantes e clientes do local.