Por Robson Silva Moreira 11:10:39

Incêndio destrói ônibus em Guarulhos: Bombeiros controlam as chamas próximo ao aeroporto

Veículo foi totalmente consumido pelo fogo; não há informações sobre feridos.

Um ônibus do transporte público de Guarulhos foi completamente destruído por um incêndio nesta quinta-feira (2). O incidente ocorreu próximo ao Aeroporto Internacional de São Paulo e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

Um ônibus do transporte público de Guarulhos foi totalmente destruído por um incêndio na tarde desta quinta-feira (2). O incidente ocorreu na Avenida João Veloso da Silva, no bairro Jardim Presidente Dutra, próximo ao Aeroporto Internacional de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e conseguiu controlar as chamas antes que se alastrassem para outros veículos ou estruturas. Apesar do susto, não houve feridos, pois todos os passageiros conseguiram desembarcar do ônibus antes que o fogo se intensificasse.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Peritos do Corpo de Bombeiros realizarão uma análise detalhada do veículo para identificar a origem das chamas.

Impacto no transporte público

O incêndio do ônibus causou transtornos no transporte público de Guarulhos, com interrupção da linha e atrasos em outras linhas. A empresa responsável pelo veículo está prestando assistência aos passageiros e adotando as medidas necessárias para normalizar a operação.

