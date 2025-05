0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 21:52:13

Incêndio Destrói Borracharia no Centro de Guarulhos

Fogo consumiu estabelecimento comercial na Rua Cardoso Silva; Bombeiros enviaram 6 viaturas e não há registro de vítimas até o momento.

Um intenso incêndio destruiu completamente uma borracharia localizada no Centro de Guarulhos no final da tarde deste domingo, 04 de Maio 2025. O sinistro ocorreu no número 48 da Rua Cardoso Silva, em um prédio comercial que dá fundos para a movimentada Avenida Tiradentes, próximo ao cruzamento com a Avenida XI de Agosto.

Segundo informações preliminares, o Corpo de Bombeiros mobilizou seis viaturas para conter as chamas que consumiam o estabelecimento. O local, que estava em fase de implantação para funcionar como borracharia, compartilhava o edifício com um sexshop e ficava ao lado de uma loja de equipamentos para motos e uma pizzaria.

As equipes de socorro trabalharam por horas para controlar o fogo e evitar que as chamas se alastrassem para os estabelecimentos vizinhos. Testemunhas relataram que as labaredas eram visíveis a distância e uma densa fumaça escura cobria parte do centro da cidade.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre vítimas ou sobre as possíveis causas do incêndio. Os bombeiros permaneciam no local realizando trabalhos de rescaldo e investigação.

O incidente causou transtornos no trânsito da região, com o bloqueio parcial das avenidas próximas. Comerciantes da área expressaram preocupação com os prejuízos e com a segurança dos estabelecimentos vizinhos.

A Defesa Civil e órgãos municipais devem vistoriar o local nas próximas horas para avaliar os danos estruturais do prédio e orientar os proprietários sobre os próximos passos.

