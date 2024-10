Hospital São Luiz Guarulhos abre as portas para a imprensa

14:05:52

Roneide Cursino, diretora-geral, destaca o compromisso com a saúde da população.

Por Robson Silva Moreira

A Atlântica D’Or, uma parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica (Grupo Bradesco Seguros), realizou ontem, segunda-feira (14/10), uma visita guiada para a imprensa em seu novo Hospital São Luiz Guarulhos. O evento teve como objetivo apresentar as modernas instalações e o padrão de excelência da unidade que promete ser referência em saúde na região.

Hospital São Luiz Guarulhos

Recepcionados pela equipe Samara Meni e Jéssica.

Jornalistas e profissionais da comunicação tiveram a oportunidade de conhecer de perto as instalações do hospital, incluindo:

1-Pronto-socorro adulto e infantil

2-Centro de Diagnósticos com equipamentos de última geração

3-Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto e infantil

4-Centro Cirúrgico com salas equipadas para diversas especialidades

5-Hemodinâmica para procedimentos cardiológicos

6-Maternidade com foco no conforto da mãe e do bebê

7-Centro Médico com consultórios e ambulatório para diversas especialidades.

A diretora-geral do Hospital São Luiz Guarulhos, Roneide Cursino, esteve presente durante a visita e concedeu entrevista coletiva, ressaltando o compromisso da instituição com a saúde e o bem-estar da população de Guarulhos.

Localizado na Avenida Tiradentes, nº 1803, próximo ao Bosque Maia, o Hospital São Luiz Guarulhos tem previsão de iniciar suas atividades em breve, oferecendo atendimento completo e de alta qualidade para a comunidade.

Sobre a Atlântica D’Or:

A Atlântica D’Or é fruto da parceria entre a Rede D’Or São Luiz, maior rede de hospitais privados da América Latina, e a Atlântica, empresa do Grupo Bradesco Seguros, com o objetivo de oferecer serviços de saúde de excelência com foco na qualidade e no atendimento humanizado.

O Hospital São Luiz Guarulhos é um projeto grandioso, e os números relacionados a ele são impressionantes!

O investimento total para a construção do hospital superou os R$ 450 milhões. Esse valor engloba toda a estrutura, equipamentos de última geração, tecnologia e a criação de um ambiente moderno e acolhedor para pacientes e colaboradores.

Com essa estrutura robusta, o hospital terá capacidade para 236 leitos, distribuídos entre diferentes setores como:

106 apartamentos: incluindo 10 leitos pediátricos para internação.

30 leitos de UTI adulto

10 leitos de UTI pediátrica

10 leitos de UTI neonatal

80 leitos de enfermaria

Vale ressaltar que o projeto do Hospital São Luiz Guarulhos foi concebido com foco na sustentabilidade, incorporando medidas como captação de água da chuva e aproveitamento da luz natural.

Interior do Hospital São Luiz Guarulhos

A construção dessa unidade hospitalar de alta complexidade representa um grande avanço para a saúde em Guarulhos e região. É um investimento que trará benefícios significativos para a população, com acesso a serviços médicos de qualidade e tecnologia de ponta.