Handebol de Guarulhos vence nos Jogos da Juventude

A equipe feminina de handebol Aciseg/Guarulhos venceu em partida válida pelos Jogos da Juventude, em disputa realizada no Ginásio Ayrton Senna, em Cotia, na última quarta-feira (14).

O time guarulhense garantiu o placar de 23 a 19 contra as donas da casa. O jogo foi válido pela fase regional da competição. A equipe agora enfrenta São Caetano do Sul, em local e data ainda a ser definidos, em embate decisivo pela classificação às finais do torneio.

Outros jogos

A cidade segue com seus compromissos na competição. Na tarde desta quinta-feira (15), às 16h, a equipe masculina de futsal Wimpro/Guarulhos enfrenta Taboão da Serra, no Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisco.

Na sexta-feira (16), a equipe de tênis de mesa disputa a vaga para a final da competição com Poá, na Associação Cultural Esportiva Agrícola de Suzano.

No domingo (18), mais jogos pelo torneio. A equipe masculina de voleibol Vedacit/Guarulhos enfrenta Mauá, às 15h. Já, a partir das 16h, a equipe feminina Aprov/Guarulhos enfrenta o vencedor da disputa entre Carapicuíba x Suzano. Os encontros acontecem no Ginásio da Ponte Grande, na Vila Melliani.

Ainda no domingo, a equipe de judô compete no Centro de Excelência de Judô do Estado de São Paulo – Arena Caixa São Bernardo do Campo. As lutas têm início às 9h.