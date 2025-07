Guarulhos reforça cuidados no Dia da Saúde Ocular com orientações de prevenção e hábitos saudáveis

No Dia da Saúde Ocular, celebrado nesta quinta-feira (10), a Prefeitura de Guarulhos alerta a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças que afetam a visão. O cuidado com os olhos deve fazer parte da rotina, já que problemas oculares, se não tratados corretamente, podem levar à perda parcial ou total da visão.

As doenças oculares mais comuns que comprometem a saúde ocular incluem a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética e os erros refrativos, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. A catarata é caracterizada pela opacidade do cristalino e, geralmente, está relacionada ao envelhecimento, sendo a principal causa de cegueira reversível no mundo. Já o glaucoma, doença silenciosa e progressiva, causa lesões no nervo óptico e pode levar à cegueira irreversível se não for controlado. A retinopatia diabética, por sua vez, atinge os vasos sanguíneos da retina e está associada ao diabetes mal controlado.

Entre os principais sinais de alerta que indicam a necessidade de buscar ajuda médica estão a visão embaçada, tremor nos olhos, dificuldades de se adaptar à luz, olhos vermelhos ou lacrimejando. Em crianças, dificuldades de aprendizado ou comportamento inquieto também podem estar associados a alterações visuais não identificadas.

Para manter a saúde ocular em dia, é fundamental incorporar cuidados simples à rotina, conforme orienta o Ministério da Saúde. Utilizar óculos de sol com proteção contra raios ultravioleta ajuda a minimizar os danos causados pela exposição à radiação solar. Reduzir o tempo em frente às telas de celulares, computadores e televisores também é essencial, já que o uso excessivo pode provocar ressecamento dos olhos, fadiga visual e até interferir na qualidade do sono. Ter uma boa noite de descanso, com pelo menos oito horas de sono, contribui para evitar irritações e o cansaço ocular. Além disso, é importante não coçar os olhos, hábito que pode causar inflamações, arranhões na córnea ou infecções. Em períodos de clima seco, o uso de colírios lubrificantes é indicado para manter os olhos hidratados e aliviar o desconforto.

Outro ponto de atenção é o uso de colírios, a automedicação deve ser evitada, principalmente com colírios à base de corticoides, que podem induzir ao desenvolvimento de glaucoma e catarata. A alimentação também desempenha um papel importante na saúde ocular. Dietas equilibradas, com vegetais de folhas verdes escuras, legumes, peixes e sementes, fornecem nutrientes essenciais para o bom funcionamento da retina.

Também é necessário ter cuidado com o uso de produtos muito próximos aos olhos, como maquiagens, tinturas e cosméticos, que podem provocar irritações e reações alérgicas. É recomendável sempre retirar a maquiagem dos olhos antes de dormir. Consultas regulares ao oftalmologista são essenciais, mesmo na ausência de sintomas, tanto para detectar alterações precoces quanto para atualizar o grau dos óculos, se necessário.

No Sistema Único de Saúde (SUS), os atendimentos oftalmológicos são oferecidos mediante encaminhamento médico, após avaliação inicial nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Além disso, em Guarulhos, o programa Meninas dos Olhos leva atendimento oftalmológico gratuito e de qualidade aos alunos da rede municipal, promovendo o cuidado com a saúde ocular e facilitando o acesso ao diagnóstico e tratamento desde a infância.

