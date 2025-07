0 ( 0 )

Por Redação 18:33:58

Guarulhos realiza ações contra a dengue em 45 bairros e reforça vigilância permanente

Na última semana, de 30 de junho a 4 de julho, a Prefeitura de Guarulhos, por meio dos agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizou ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em 45 bairros da cidade. O trabalho contínuo das equipes incluiu bloqueios com remoção mecânica de criadouros, avaliação de densidade larvária (ADL), vistorias em pontos estratégicos com alto risco de infestação e atendimento a denúncias relacionadas a focos do mosquito.

Na segunda-feira (30), as ações ocorreram nos bairros Recreio São Jorge (bloqueio), Itapegica e Jardim Santos Dumont (pontos estratégicos), além de atendimento a denúncias em Cumbica.

Na terça-feira (1º), o bloqueio foi feito na Vila Endres. A ADL contemplou os bairros Jardim Santo Afonso, Vila Barros, Gopoúva, Recreio São Jorge, Cumbica, Jardim Rosa de França e Presidente Dutra. Houve ainda vistorias em pontos estratégicos no Jardim Munhoz, Jardim Vila Galvão, Itapegica, Vila Paraíso, Jardim Maria Dirce e Nova Cidade, e atendimento a denúncias em Morros, Cumbica, Vila Rio e Cabuçu.

Já na quarta-feira (2), os bloqueios aconteceram na Vila Endres e Nova Cidade. A avaliação de densidade larvária foi realizada nos bairros Bom Clima, Vila Flórida, Vila São Gabriel, Presidente Dutra, São João, Jardim Bela Vista, Cumbica, Pimentas, Água Chata e Santos Dumont. Os pontos estratégicos vistoriados incluíram o Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz, Cumbica e Cidade Cumbica. Denúncias foram atendidas nos bairros Cabuçu, Vila Rio e Invernada.

Na quinta-feira (3), os agentes atuaram com bloqueios no Jardim Moreira, Jardim Nova Cidade e Jardim Vila Galvão. A ADL foi executada no Jardim dos Camargos, Jardim Guaracy, Taboão, Vila Flórida, Jardim Rosa de França, Gopoúva e Ponte Grande. As vistorias em pontos estratégicos foram realizadas no Jardim São Geraldo, Jardim Ipanema, Taboão, Vila Nova Bonsucesso e Jardim Ponte Alta, enquanto as denúncias foram atendidas na Invernada, Torres Tibagy e Morros.

Finalizando a semana, na sexta-feira (4), o bairro do Macedo recebeu a ação de bloqueio. A ADL foi realizada no Jardim Jovaia, Taboão, Residencial Bambi, Água Chata, Bom Clima, Jardim Moreira e Pimentas. Pontos estratégicos foram verificados na Vila Rio e Jardim Presidente Dutra. Por fim, as denúncias foram apuradas nos bairros Picanço, Vila Galvão, Centro, Taboão, Torres Tibagy, Pimentas, Itapegica e Sadokim.

A importância da prevenção contínua

Com 5.132 casos confirmados de dengue e dois óbitos em Guarulhos, o combate ao Aedes aegypti precisa ser mantido durante todo o ano, e não apenas nos períodos de maior incidência. O mosquito é capaz de sobreviver por longos períodos em ambientes secos e se prolifera rapidamente ao encontrar água parada, mesmo em pequenas quantidades. Por isso, a Secretaria da Saúde reforça a importância da participação ativa da população na eliminação de criadouros, na recepção das equipes de agentes durante as visitas domiciliares e na vacinação de crianças e adolescentes de dez a 14 anos nas UBS. Ações semanais simples, como a vistoria de quintais, calhas e recipientes, são fundamentais para interromper o ciclo de vida do mosquito e prevenir novas infecções.

