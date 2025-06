Guarulhos promove reunião do Grupo de Trabalho Indígena com a presença de oito etnias

A Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos realizou nesta segunda-feira (23) um encontro do Grupo de Trabalho Indígena, que não acontecia desde 2017. A reunião contou com a presença de representantes de oito etnias de Guarulhos (Pankararu/Jeripankó, Wassu-Cocal, Kaimbé, Guajajara, Pankararu, Puri, Tupi-Guarani e Pankararé) no Adamastor. Os participantes abordaram, em um encontro que deverá ser mensal e intersetorial, formas de melhorar o atendimento aos povos indígenas locais.



Entre as questões discutidas estavam a criação de cotas para os indígenas em concursos públicos, da mesma forma que existem para pessoas com deficiência e para negros em âmbito federal, o que teria de ser feito por meio de um projeto de lei a ser aprovado na Câmara Municipal. Houve ainda discussões sobre melhorias nas áreas de assistência social, educação, transporte, habitação, trabalho e principalmente sobre a valorização e a difusão da cultura indígena. “A aldeia é um espaço fundamental para os povos exercerem sua espiritualidade, promoverem danças, festas e artesanatos. Ou seja, manterem suas tradições”, comentou a indígena Vanuza Kaimbé.

Entre as pautas discutidas está um financiamento obtido por meio de emenda parlamentar para a construção de uma estrutura de saúde para o atendimento dos indígenas, em local ainda a ser definido. Em Guarulhos há uma equipe descentralizada, especialista em saúde indígena, que atende em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra, no Cabuçu, onde estão localizadas as etnias participantes da reunião desta segunda-feira. “Um investimento substancial em um equipamento de saúde para atender os indígenas é fundamental para que a gente possa garantir um cuidado cada vez mais especializado”, comentou o subsecretário da Igualdade Racial, Jorge Caniba Batista dos Santos.



A ideia da pasta é que os próximos encontros do grupo de trabalho passem a contar gradualmente com representantes de todas as principais pastas municipais como forma de atender de forma mais direta e eficiente às demandas apresentadas. Atualmente vivem 1.649 indígenas em Guarulhos, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a maioria deles em contexto urbano, ou seja, fora das aldeias.