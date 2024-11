5 ( 90 )

Por Redação 21:58:56

Guarulhos pode ter domingos de ônibus grátis: entenda o projeto de lei

Projeto de lei propõe tarifa zero aos domingos em Guarulhos, beneficiando milhares de cidadãos.

Guarulhos está mais perto de ter domingos com transporte público gratuito. Entenda o projeto de lei que visa implementar a tarifa zero nos ônibus e quais os benefícios para a população.

“A proposta de oferecer transporte público gratuito aos domingos em Guarulhos não se limita a facilitar o acesso aos parques e comércio local. Essa medida pode impulsionar o turismo, gerar mais empregos no setor de serviços e contribuir para uma cidade mais justa e sustentável. Além disso, ao reduzir o número de carros nas ruas, a tarifa zero pode auxiliar na diminuição da poluição do ar e do congestionamento, melhorando a qualidade de vida de todos os moradores.”

“A Câmara Municipal de Guarulhos discute atualmente o Projeto de Lei 199/2024, de autoria do vereador Ticiano, que institui o programa Domingão Tarifa Zero. A proposta inicial descreve o funcionamento do transporte público gratuito aos domingos, mas está passível de modificações ao longo do processo legislativo.”

Guarulhos pode ter domingos de ônibus grátis: entenda o projeto de lei