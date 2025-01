5 ( 70000000000500000 )

Clima tempo 11:39:25

Guarulhos: Frente fria chega com chuva e baixa as temperaturas – Confira a previsão do tempo

A primeira frente fria de 2025 chegou em Guarulhos, trazendo consigo um fim de semana com chuva e temperaturas mais baixas. De acordo com a previsão do tempo, a cidade deve registrar uma queda significativa nas temperaturas nos próximos dias, com sensação térmica ainda menor devido à umidade do ar.

A passagem da frente fria pela região também deve provocar pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento. É importante que a população se prepare para as mudanças climáticas, utilizando roupas adequadas e tomando precauções para evitar problemas como resfriados e acidentes.

Previsão detalhada:

Temperatura: A temperatura mínima deve variar entre 21°C e 27°C nos próximos dias.

Chuva: É esperada uma alta incidência de chuva, principalmente nos períodos da tarde e noite.

Vento: Os ventos podem apresentar rajadas, principalmente durante as tempestades.

